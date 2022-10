Geen Sonja Barend Award voor Patrick Huisman, lokale journalist valt af voor shortlist

‘Ophouden met cultuur? Over mijn lijk!’: Perspec­tief-voorzitter Rutten zwaait af

BEUNINGEN - Guy Rutten (70) zwaait af als voorzitter van stichting Perspectief, de Beuningse welzijnsorganisatie. Hij was er acht jaar bestuurslid, waarvan zeven jaar voorzitter. Hij is verknocht aan de organisatie. Als hij praat over Perspectief gaan zijn ogen twinkelen.

