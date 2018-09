Gelderland heeft nu ook de 'Coolblue van de asbestdaken'

De tool sloeg aan en bleef, zoals Klinkhamer het zegt, 'niet onopgemerkt in provincies waar ze heel veel asbest hebben'. En dus volgde een verzoek van gedeputeerde Schouten of hij een dergelijke coöperatie, want zo is de samenwerking tussen bedrijven opgezet, ook in Gelderland wilde vormen.



Een zoektocht naar Gelderse asbest-inventariseerders, -saneerders, aannemers, installateurs, en toeleveranciers volgde. ,,We willen zo veel mogelijk door lokale bedrijven laten doen en hebben er hier zeven gevonden die mee willen werken. Daardoor staat die hele keten die we in Overijssel hebben, nu ook klaar voor de inwoners van Gelderland. Als we de wind in onze zeilen krijgen, dan is die deadline van 2024 te halen.’’