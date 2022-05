Gemeente wil Beuningen On Ice toch graag op Ooigraaf: ‘Stroomvoorziening is wel een uitdaging’

BEUNINGEN - Sportpark de Ooigraaf is nog steeds dè plek voor ijsfestijn Beuningen On Ice, als het aan de gemeente Beuningen ligt. Al is de stroomvoorziening daar wel ‘een uitdaging’.

Organisator Mark van Loveren van Beuningen On Ice zei eerder op deze site dat de Ooigraaf afvalt als optie omdat er niet de juiste stroomvoorziening is voor de chillers die de ijsbaan koud moeten houden. Die verbruiken veel stroom. Werken met aggregaten gevuld met diesel zou erg duur zijn en extra kosten met zich meebrengen.

Volgens Van Loveren zijn er weinig andere opties en wordt nog naar een andere locatie gekeken. Daarover moet snel uitsluitsel komen, ook omdat met de voorbereidingen moet worden begonnen.

De gemeente ziet de Ooigraaf echter nog steeds als de plek waar het evenement ‘zou kunnen plaatsvinden’. Ze erkent wel dat een passende stroomvoorziening voor Beuningen On Ice er ‘een uitdaging’ is. Dat de Ooigraaf als locatie is afgevallen, klopt volgens de gemeente echter niet.

‘Het trekt vele bezoekers aan’

,,Uitgangspunt is nog steeds de Ooigraaf’’, zegt wethouder Alwin Steeg. ,,We doen er op dit moment alles aan om samen met de organisatie van Beuningen On Ice een oplossing te zoeken.’’ Belangrijk is in ieder geval dat het evenement doorgaat, vindt hij. ,,Beuningen On Ice wordt door de Beuningse gemeenschap breed gedragen. Het trekt veel bezoekers, ook van ver buiten onze gemeente. Daarnaast leidt het tot bewegen en ontmoeten.”

Van Loveren wacht verdere gesprekken af, zegt hij.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De schaatsbaan stond in eerdere jaren op het Asdonckterrein aan de Van Heemstraweg, maar dat is de komende jaren in gebruik als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. In juli wil de gemeente er 41 chalets hebben staan. Er kunnen dan circa 240 mensen terecht.