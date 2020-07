Geschrokken Beuningse burgemeester: ‘Een schietincident tolereren we hier niet’

De moord vond maandagochtend plaats op Burgemeester Geradtslaan. Het slachtoffer werd vanuit een busje - dat naar alle waarschijnlijkheid later in Winssen is teruggevonden - onder vuur genomen.



‘Als gemeente en politie staan we voor en werken we aan een veilige gemeente Beuningen’, schrijft de burgemeester. ‘De veiligheid van onze inwoners staat voorop.’



Bergman kondigt aan dat maandagavond een bijeenkomst is voor buurtbewoners in dorpshuis De Lèghe Polder. Daar zal ze in gesprek gaan met inwoners. Ook Slachtofferhulp, het Sociaal Team en de politie zijn aanwezig om buurtbewoners bij te staan.