GGD komt prikken tegen corona in dorpshuizen in Maas en Waal

BEUNINGEN/DRUTEN/WAMEL - De GGD komt in augustus naar dorpshuizen om mensen in te enten tegen corona. Zowel de eerste en tweede vaccinatie als een (extra) booster kan er worden gezet.

De Lèghe Polder in Beuningen wordt op dinsdag 2 augustus als eerste aangedaan. ‘Prikken op maat’ is er tussen 16.00 en 20.00 uur. Mensen die zich willen laten inenten kunnen er zonder afspraak terecht maar moeten wel een geldig identiteitsbewijs en een mondkapje meenemen.

Op 12 augustus is de GGD in MFA 't Hart in Ewijk, in Druten wordt geprikt op 17 augustus in D'n Bogerd en in Wamel op 18 augustus in VTC Wamel. Alle dagen tussen 16.00 en 20.00 uur.

De regiotour is onderdeel van de langlopende tour door de regio die in februari is gestart en heeft niet te maken met de oplopende besmettingen, zegt een GGD-woordvoerder. ,,Het blijkt dat het voor sommige mensen fijn is om dichtbij huis te vaccineren. De regiotour is er vooral om de vaccinatiegraad te verhogen en laagdrempelig te kunnen vaccineren.” De GGD kijkt daarnaast naar waar de vaccinatiegraad laag is en stemt daar de plekken op af.

In Druten is een voorlichtingsteam aanwezig dat helpt bij vragen over corona.