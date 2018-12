Groene Heuvels tijdelijk 'arbeidsmigrantenpark'

EWIJK - Op de Groene Heuvels in Ewijk verblijven de komende drie jaar geen toeristen meer, maar arbeidsmigranten. Tenminste: als het aan exploitant Sander van der Weerden ligt. Hij wil er vervolgens in 2022 weer een vakantiepark van maken.

Dit plan is volgens hem de enige mogelijkheid voor de Groene Heuvels om te overleven. Gisteren informeerde hij de huisjesbezitters hierover via een brief.

In het begin van het jaar vielen ruim 100 van de 204 vakantiewoningen onder de Groene Heuvels Exploitatie BV, waarvan Van der Weerden directeur is. Nu zijn dat er nog een kleine zeventig, die hij voor deze eigenaren verhuurt. De andere bungaloweigenaren zorgen zelf dat er huurders inkomen.

,,De laatste tijd worden er zo'n vijf huisjes per maand verkocht aan mensen die er permanent willen wonen of aan uitzendbureaus. Met als gevolg dat onze inkomsten dalen. Bovendien leidt de aanwezigheid en het gedrag van arbeidsmigranten tot ontevredenheid bij de gasten."

Handhaving

De oplossing is volgens Van der Weerden dat de gemeente optreedt, onder meer tegen permanente bewoning op het park. Tijdens recente gesprekken met de burgemeester en een ambtenaar werd hem duidelijk dat handhaving op de korte termijn niet lukt.

Zo doorgaan met een recreatief bungalowpark is volgens hem onmogelijk: ,,Dan gaan we binnen nu en een jaar de afgrond in." Om te 'overleven' wil hij drie jaar lang buitenlandse werknemers op het park vestigen. In de tussentijd zullen faciliteiten als zwembad en restaurant dichtgaan. Tevens komt er 24/7-bewaking op het park. ,,In de tussentijd kan de gemeente zich voorbereiden op handhaving."

Van der Weerden is al in gesprek met een uitzendbureau die de huisjes van de Groene Heuvels wil huren om er arbeidsmigranten onder te brengen. Dit levert, zegt hij, voor de huiseigenaren een goede huuropbrengst op. ,,Een deel daarvan gaat naar een op te richten stichting, die het geld opzij zet om in 2022 de woningen te kunnen opknappen. Daarnaast gaan zelf investeren in het park. Zodat we dan weer een goed en rendabel vakantiepark kunnen neerzetten."

Minimaal 50 huisjes

Om zijn plan te laten slagen, moeten er volgens Van der Weerden minimaal 50 à 55 huisjes meedoen. Voor 15 december dienen de eigenaren een keuze te maken.