Groep scooterrijders haalt levensgevaarlijke capriolen uit op volle A73

Tweede editie voor Beuningse Cultuur­prijs

8 mei BEUNINGEN - De tweede editie van de Kaliber Cultuurprijs is gestart. Personen of groepen die zich in de gemeente Beuningen inzetten op het gebied van kunst en cultuur kunnen zich nu opgeven. Ook is het mogelijk om een ander, die kans moet maken op deze prijs, aan te melden.