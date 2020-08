Grote brand bij afvalverwerker ARN in Weurt weer uit, rook was in verre omgeving te zien

Schade aan zijkant en dak

Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Aan de zijkant van het gebouw is een grote brandvlek ontstaan door het vuur. ,,Ook op het dak is schade ontstaan. Wat de schade precies is, weten we nog niet”, aldus de officier van dienst. Toch had het erger kunnen aflopen. ,,Het is fijn dat we het vuur snel onder controle konden krijgen, mede door de brandblusinstallatie die ARN al had.”