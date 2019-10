Grote erehaag voor op A50 omgekomen vrachtwagenchauffeur Daisy (26)

Vrachtwagenchauffeur Daisy Peters-Kuyer (26) uit het Limburgse Afferden kwam vorige week donderdag om het leven bij een ongeluk op de A50 bij Berghem in de richting van Nijmegen.



Door nog onbekende oorzaak botste ze tegen de vrachtwagen voor haar waarna beide trucks in brand vlogen. De chauffeur van de andere vrachtwagen kwam met de schrik vrij.



Het oorspronkelijke idee van vriendin Frauke was om een konvooi van vijftig vrachtwagens te regelen voor haar afscheid. Maar na haar oproep op Facebook groeide het aantal deelnemers al snel naar honderd en nu naar driehonderd.



Met deze aantallen kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, denkt ze. ,,Vandaar dat we nu een erehaag willen maken, daar hebben we morgen eerst nog overleg over met de gemeente. Rijkswaterstaat en de politie hebben hun medewerking al toegezegd.”