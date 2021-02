Grote kans op Down The Rabbit Hole, maar zonder Amerikaanse artiesten: ‘Moeten realistisch blijven’

,,Veel artiesten uit het buitenland willen weer", zegt Bente Bollmann, marketing manager van het festival in Ewijk. ,,Maar we gaan niet met Amerikaanse artiesten in zee. We moeten realistisch blijven: als band wil je niet aan de andere kant van de oceaan in Nederland vastzitten.”



Welke artiesten wel komen, laat Bollmann nog niet los. Aan de line-up wordt hard gewerkt: zowel nationale als internationale artiesten worden geboekt om de feestende massa tijdens het driedaagse festival van 2 tot en met 4 juli te vermaken. Op Facebook is de animo voor DTRH erg groot.