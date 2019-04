Grote vertraging in avondspits op snelwegen rond Arnhem en Nijmegen

Beunings jochie gaat illegaal rond met collecte­bus, uit naam van school

12 april BEUNINGEN - Een jongetje uit Beuningen heeft afgelopen week deur aan deur geld gecollecteerd in de buurten rondom basisschool De Dromedaris voor het Wereld Natuur Fonds, zogenaamd namens de school. De Dromedaris laat weten dat ze geen collecte heeft gehad. De jongen is herkend en aangesproken op zijn gedrag. Hoeveel geld hij had opgehaald, is niet bekend.