Hennepkwekerijen opgerold in Ewijk en Nijmegen

Binnengekomen meldingen waren voor het ‘hennepteam’ reden om woensdag op pad te gaan. In de Klaphekstraat in Ewijk troffen de agenten in een pand zo'n zeventig wietplanten aan.



Ook in de Nijmeegse wijk Zwanenveld was het deze ochtend raak. Daar ontdekte de politie tachtig tot honderd hennepplanten in een woning.



Of het allemaal woningen zijn waar deze kwekerijen zijn ontdekt, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Er zijn volgens haar ook op een derde, nog onbekende, locatie hennepplanten aangetroffen.