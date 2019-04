Herdershonden Senna en Fey ‘gedumpt’ in pension: geen dierenmishandeling, wel kwalijk

Gemeenten en bewoners willen flitspaal op Hogelandse­weg

9 april WEURT - Bestuurders die over de Hogelandseweg in Nijmegen rijden, moeten in de toekomst misschien extra op hun snelheid letten. Gemeenten Beuningen en Nijmegen dienen met bewoners van de Weurtse Jonkerstraat een verzoek in bij het Openbaar Ministerie (OM) om er een flitspaal te plaatsen.