Het historisch besef groeide in Beuningen door Cor en Beaky, daarom kregen ze de zilveren draagspeld

Zetten krijgt zijn nieuwe Wanmolen: sloop in 2024 en nieuwbouw in 2025. Maar zonder rimpels gaat het niet

ZETTEN - In 2025 moet het nieuwe Multifunctioneel Centrum in Zetten worden geopend. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft ingestemd met de sloop en nieuwbouw van De Wanmolen in het dorp. Daarvoor trekt Overbetuwe ruim twaalf miljoen euro uit.

