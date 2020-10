Hoe druk wordt het straks bij ‘de ziel van de wereld’ in Winssen?

Beuningena­ren dragen mondkapjes alsof ze nooit anders deden

12 oktober BEUNINGEN - Vier dagen geleden was de gemeente Beuningen met elf coronabesmettingen op één dag nog het stoutste jongetje van de klas in Maas en Waal. Vandaag ‘scoorde’ Beuningen in de coronadagkoersen met vijf juist het beste. Ook het aantal ziekenhuisopnames ligt er relatief het laagst.