Iedereen vindt de vluchtelingenchalets in Beuningen prachtig, maar ruilen met de Oekraïners wil niemand

VOETBAL NIJMEGEN EO Doek valt voor Quick, SCP, Roda en SV Nijmegen, promotie­droom blijft intact voor Brakken­stein, Union, DSZ en Victoria

NIJMEGEN - Quick en Brakkenstein maakten er op de Dennen in hun knock-outduel een waar spektakelstuk van. Pas in de verlenging viel de beslissing: 4-3 voor Brakkenstein. Die ploeg gaat door in de nacompetitie en Quick degradeert naar de derde klasse.

12 juni