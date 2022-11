‘Ik wil mezelf trots maken’. Ramon van der Sluis uit Beuningen is Student van het Jaar

Nieuwe prinsen, nieuwe kansen voor een compleet carnaval in Maas en Waal

WIJCHEN - De Elfde van de Elfde, de start van het carnavalsseizoen, is in veel plaatsen in Maas en Waal uitbundig gevierd. Naast traditionele pronkzittingen was er straatcarnaval in Maasbommel en een extra spectaculair Spektakel in Wijchen.

14 november