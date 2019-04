‘Illegale bewoners’ Groene Heuvels moeten binnen halfjaar weg

Halfjaar de tijd

Eigenaren die zich niet aan de regels houden, hebben nu een halfjaar de tijd om er een eind aan te maken. Wie daarna nog permanent woont op de Groene Heuvels of in zijn woning arbeidsmigranten laat verblijven, krijgt een dwangsom. ,,Soms wonen mensen met een bepaalde reden op de Groene Heuvels. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van sociale problemen. Het blijven wonen op de Groene Heuvels is geen optie”, zegt burgemeester Daphne Bergman. ,,We gaan met deze mensen in gesprek, samen met het Sociaal Team, om naar oplossingen te zoeken.”



Wie een brief ontvangt, maar denkt dat hij of zij zich wel aan de regels houdt, kan een reactie sturen naar het gemeentebestuur.