Inval tijdens illegale pokeravond in Beuningen

Beuningse zedendelin­quent benadert volgende slachtof­fer tijdens behande­ling

15 november ARNHEM – Terwijl hij in behandeling is na een veroordeling voor een zedenzaak, benadert een man uit Beuningen een dertienjarig meisje. Via Facebook. Hij stuurt haar blootfoto’s van zichzelf en haalt haar over hem foto’s en filmpjes te sturen van zichzelf terwijl ze seksuele handelingen met zichzelf verricht. Dat is goed voor een gevangenisstraf en een werkstraf, vindt de officier van justitie.