Inzittende van auto gewond na eenzijdig ongeval in Beuningen

Problemen sluis Weurt: binnen­vaart is er klaar mee

De sluis bij Weurt zit al jaren in de lappenmand. Geregeld ligt een van de twee doorgangen er voor langere tijd uit door mankementen. Schepen moeten dan wachten tot ze door kunnen varen. Het kan zo niet langer, vindt Koninklijke Binnenvaart Nederland. ,,We boeten in op betrouwbaarheid.”

11 juli