Is er al vakantiesfeer op vakantiepark 't Broeckhuys? Over acht weken gaat het open

9 februari NIJMEGEN / WIJCHEN - Afvalinzamelaar Dar haalt deze hele week geen afval meer op in de regio Nijmegen. ,,Het is voor ons niet veilig om met de grote vuilniswagens in de wijken te rijden”, zegt een woordvoerder. Onder- en bovengrondse containers worden wel geleegd en ook de milieustraten zijn open.