‘Je huis uit!’ Permanente bewoners Groene Heuvels zijn razend

Laat maar lekker roesten, dat Drutense rotonde­kunst­werk

17 november DRUTEN - Eindelijk zat er genoeg roest op de logo's van Huisman Etech en konden ze dinsdag op de rontonde in de Scharenburg worden gezet. Het logo is in cortenstaal uitgevoerd door Moors Constructie en Machinebouw uit Bergharen.