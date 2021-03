Jermaine M. opgepakt voor ‘vergismoord’ op klusjesman in Beuningen

Website NU.nl meldt dat Jermaine M. is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy. Hij werd op 6 juli vorig jaar door twee gemaskerde mannen neergeschoten. De recherche gaat er inmiddels vanuit dat de 49-jarige Kiliçsoy niet het beoogde doelwit was. De schutters zouden zich hebben vergist. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet duidelijk. De politie heeft laten weten dat er verbanden lijken te zijn met Amsterdam en mogelijk ook Rotterdam. In vijf panden in Rotterdam, Amsterdam en Diemen hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Jermaine M. werd vorige week vrijgesproken van betrokkenheid bij wapenhandel. Eerder had het Openbaar Ministerie 30 maanden cel geëist.

Rapper Bigidagoe

De 30-jarige Jermaine M. kwam afgelopen zomer in beeld van de politie nadat hij in tips aan het Team Criminele Inlichtingen genoemd was als degene die rapper Bigidagoe had neergeschoten in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Dit zou gebeurd zijn als vergelding voor een eerdere schietpartij waarbij M. in zijn schouder was geschoten.



Bewijs om M. voor de schietpartij met rapper Bigidagoe te vervolgen ontbrak vooralsnog. Welke rol M. nu wordt toegedicht bij de moord op Mehmet Kiliçsoy is nog niet bekend.



Naast Jermaine M. werd vrijdag een man zonder vast woonadres aangehouden in deze zaak. De verdachte, eveneens een 30-jarige man, meldde zich volgens de politie op het bureau in Amsterdam. Beide mannen zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.