Jeugd van Tegenwoordig keert terug op Down the Rabbit Hole

Nog een aanhouding verwacht voor vergis­moord op Mehmet in Beuningen

25 mei Het Openbaar Ministerie (OM) gaat meer dan vier verdachten vervolgen in de zaak over de Beuningse vergismoord op Mehmet Kiliçsoy. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting over de moord per vergissing op de 49-jarige Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçoy in Beuningen 6 juli 2020. Zeker nog één verdachte zal worden aangehouden en vervolgd voor de moord.