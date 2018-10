Jonge strandjutters profiteren van lage waterstand Waal: ‘Ik heb thuis wel duizend botten’

Nieuwe uitvoerder kindpakket Beuningen, voor afnemers verandert er niets

22 oktober BEUNINGEN - Het Breukelense Internexxt neemt de uitvoering van het zogenoemde kindpakket in de gemeente Beuningen over. Het bedrijf dat de regeling met voorzieningen voor kinderen in arme gezinnen eerder technisch verzorgde, het AMCNexxt uit Millingen, ging eind september failliet.