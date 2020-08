Jonge struisvogeltjes geboren langs de weg in Weurt

Maar de afgelopen weken mocht één van zijn vogels met manlief eens de tijd nemen voor de eieren, die normaliter naar liefhebbers van héél grote omeletten of eierknutselaars verdwijnen. De kans is dan nog klein dat zo'n broedsel succesvol is, zegt Jansen, maar vanaf maandagmorgen kroop plotseling het ene na het andere vogeltje het ei uit, tot er vier van de tien eieren waren uitgekomen. En dinsdag kwamen er zelfs nog drie broertjes of zusjes bij.

Volledig scherm Kees Jansen bij zijn struisvogelmoeder met kuiken. De andere vogeltjes zitten onder moeder verstopt. © Eveline Van Elk

Uniek

,,Voor zover ik weet, lopen er verder in de regio geen struisvogels rond”, aldus Jansen, die in het Duitse Wyler woont maar ‘thuis’ in Weurt nog altijd een bedrijf runt. ,,Dus wat dat betreft is die wel een unieke gebeurtenis in Maas en Waal.”

Coronageboorte

De ontspannen broedbeurt is een beetje een gevolg van de coronacrisis, vertelt echtgenote Claudia. Want de tien reuzenvogels in de wei aan de Reekstraat zijn dan wel voor de hobby, veel van de talloze eieren worden wel degelijk verkocht. En in restaurants en over de grens konden de vogelhouders ze een tijd lang amper kwijt. De kermis van Wyler, bijvoorbeeld, ging dit jaar niet door, zodat ze dit jaar niet de traditionele struisvogelomeletten konden voorzetten.

Voorlopig is Jansen van plan zijn nieuwe vogeltjes, die zich overigens geregeld onder hun waakzame vader of moeder verstoppen, gewoon zelf te houden.