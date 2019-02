Jongen (15) in Beuningen bedreigd door scooterrijder met opvallend veel acne

UPDATE Pool die continu scheurt op vlucht­strook A73 ontsnapt, maar wordt gepakt in Den Haag

9 februari OVERLOON BOXMEER / NIJMEGEN - Een auto met Pools kenteken die volgens de politie zaterdagmiddag met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook van de A73 langs Boxmeer en Nijmegen reed, is uiteindelijk in Den Haag aangehouden. Dat gebeurde nadat de man ter hoogte van Bunnik een andere auto had geraakt en even later bij Nootdorp een busje raakte.