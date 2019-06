Kamerlid Hayke Veldman uit Winssen baalt: zijn rijdend ‘koekblik’ is gestolen

,,Mijn vrouw had hem er ’s morgens in alle vroegte geparkeerd om met de trein naar Nieuwerkerk aan den IJssel te gaan”, aldus Veldman. ,,’s Avonds om half acht stond hij er niet meer.”



Op Twitter spreekt Veldman wat geringschattend over het ‘koekblik’, maar het is wel de enige auto die het stel bezit, zegt hij. ,,Ik ga zelf bijna altijd met de trein naar Den Haag.”



Veldman heeft zijn hoop gezet op de camera’s die op het terrein hangen. Hij is er alleen nog niet achter wie de beelden heeft: ,,Ik heb dit in mijn tijd als Nijmeegs raadslid al eens aangekaart: de politie moet gewoon weten wiens camera's wáár hangen.”