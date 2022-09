Kerk nodigt Oekraïense vluchtelingen uit met iconen in Beuningen

Gratis test voor ouderen achter het stuur in Beuningen

BEUNINGEN - In je eigen auto je rijvaardigheid testen. In Beuningen kunnen senioren dat binnenkort doen. Het gaat om een gratis aanbod van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het aanbod is gekoppeld aan een opfriscursus voor 65-plussers.

21 augustus