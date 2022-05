Kermis bij Lentefeesten Beuningen verplaatst en iets kleiner door bouw noodchalets op Asdonckterrein

BEUNINGEN - De kermis van de Lentefeesten in Beuningen is op het laatste moment verplaatst naar de overkant van de Van Heemstraweg. Op het Asdonckterrein wordt noodopvang gerealiseerd.

Omdat de kermis op het parkeerterrein en de groenstrook voor de Sint Corneliuskerk iets minder ruimte heeft, zijn er iets minder attracties dan eerder aangekondigd. In plaats van 21 zijn dat er nu tussen de 16 en de 20, zegt voorzitter Mathijn Sommerdijk van de Lentefeesten Beuningen. ,,Er is minder ruimte, met die bomen daar, maar het viel ons niet tegen. We waren positief over wat er wél kan.”

De organisatie van de Lentefeesten werd voor een voldongen feit gesteld nadat de gemeente recent besloot op het Asdonckterrein 41 chalets, winterharde stacaravans, neer te zetten voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Die blijven vijf jaar staan. Goed voor de opvang van zo’n 240 mensen. Begin juli moet de opvanglocatie klaar zijn en de werkzaamheden daarvoor zijn al begonnen.

Volgens Sommerdijk heeft de gemeente goed meegedacht over een andere plek voor de kermis en werd die gevonden aan de overkant van de weg. ,,Had de kermis niet door kunnen gaan, dan hadden we als stichting wel een uitdaging gehad. De kermis zit toch in onze begroting.”

De 52ste editie van de Lentefeesten beginnen vrijdagavond 20 mei met de kermis en met een optreden van coverband Slamm op het Julianaplein. Op dat plein in het centrum spelen op zaterdag en zondag de bands MmoozZ en Summerland. Zaterdagmiddag is er in het centrum Bourgondisch Beuningen, in een grote tent. Op zondag is er een braderie.

De kermis blijft alle drie de dagen staan.