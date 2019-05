Kinderen zien hoe hard hun ouders rijden: ‘We moeten hem zeker aanhouden’

Huisjesei­ge­na­ren Groene Heuvels dienen 86 ‘bezwaren’ in

21 mei EWIJK - Een groot deel van de huisjeseigenaren van de Groene Heuvels in Ewijk is het niet eens met het besluit van de gemeente Beuningen om op te treden tegen permanente bewoning en niet-recreatieve verhuur. In totaal stuurden ze 86 reacties, in de hoop dat er nog iets verandert. De gemeente wil deze zogeheten ‘zienswijzen’ deze maand nog beoordelen.