Klavervierpas Beuningen voor kwakzalvers en oplichters? Niet waar, zegt de wethouder

indebuurt.nl Down the Rabbit Hole 2023: alle praktische info op een rij

Het terrein van de Groene Heuvels in Beuningen bij Nijmegen stroomt tijdens het eerste weekend van juli vol met feestgangers van het festival Down The Rabbit Hole. Benieuwd hoe de plattegrond eruit ziet, wat de muntprijs is en hoe het programma eruit ziet? Dat lees je hier.