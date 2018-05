Kluisje gekraakt van de Kringloopwinkel in Ewijk

Grapje, maar wel een met bittere afdronk. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk dat zo'n 800 euro is gestolen. ,,Geld dat we altijd weggeven en bestemd is voor de jeugdverenigingen in de gemeente Beuningen", zegt Bijmans.



Donderdagnacht werden bij de winkel twee raampjes opengebroken om binnen te komen. ,,Onbegrijpelijk hoe ze daarna dat kluisje open hebben weten te krijgen", aldus de voorzitter. ,,En ontzettend jammer dat we er juist wat extra kleingeld in hadden gestopt voor de boekenmarkt van zaterdag."



De Kringloopwinkel haalt jaarlijks 60.000 euro op door tweedehands goederen te verkopen. Zo'n vijftig vrijwilligers, het merendeel wat ouder, is daar het hele jaar door zoet mee. Bijmans zegt geen idee te hebben wie de dader is. ,,Dat geld zien we nooit meer terug", vreest hij. Wel heeft hij aangifte gedaan.