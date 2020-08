Klus in Beuningen dure grap voor aannemers: Boete van 72.000 euro voor ontduiken asbestregels

De zaak kwam in april vorig jaar aan het rollen toen controleurs van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, tipte over de sloop. Bij controle bleek dat vier bedrijven bij de klus betrokken waren en dat die zich geen van allen aan de regels hadden gehouden. Het grondverzet- en sloopbedrijf uit Nijmegen bleek niet gecertificeerd om asbest te mogen verwijderen. De inspectie stelt dat ‘daardoor derden in gevaar zijn gebracht’. De gepeperde boete hiervoor is 43.200 euro.

Blijvend gevaar

De andere drie betrokken firma’s zijn minder hard gestraft. De opdrachtgever, een bedrijf uit Venlo, had volgens de Inspectie geen veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld. Daarvoor kreeg het 13.500 euro boete.



Een tweede bedrijf uit die stad was al begonnen met sloopwerkzaamheden aan een schuur voordat het asbest was verwijderd. Dit kost het bedrijf eveneens 13.500 euro. Een saneerder in Ede die ook bij het project betrokken was. kwam er vanaf met 1.800 euro boete.



Om asbest te mogen verwijderen, zijn strenge regels vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. Ze moeten voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar.



Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig, stelt de Inspectie. Je kunt er onder meer longkanker van krijgen. Wie lang asbestvezels heeft ingeademd, wordt meestal pas later ziek.



De beboete bedrijven kunnen overigens nog in beroep.