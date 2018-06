Krakers bezetten burgemeesterswoning

Fors meer bezoek aan zwemplas­sen

7:07 BRAAMT/ NIJMEGEN - De zwemplassen in de regio trekken dit jaar fors meer bezoek dan vorig jaar. Hoewel het ook toen in het voorjaar mooi weer was, is er nu tot en met mei 25 procent meer bezoek geweest dan in de eerste vijf maanden van vorig jaar.