Krakers vertrekken begin maart uit eeuwenoude boerderij in Beuningen, eigenaar gooit pand plat

Sneeuwpret in Weurt: onwerke­lijk stil

8 februari Eva de Boer en dochter Lou (5) grijpen met de vele sneeuw de kans om als sneeuwengeltjes te fladderen. Het is het vrolijke sluitstuk van een lange wandeling door ijskoud winterlandschap. Eva: ,,We komen uit Nijmegen en zijn naar haar vader in Weurt gelopen. De auto zat vast in de sneeuw, we moesten wel te voet.” Even was het balen, maar na gedane arbeid is de tevredenheid des te groter. ,,Het was met dat dikke sneeuwpak heel bijzonder. Onwerkelijk stil. En je kon de frisheid van de sneeuw gewoon ruiken.”