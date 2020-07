Kunnen Teslarijders de politie helpen de liquidatie van klusjesman Mehmet in Beuningen op te lossen?

Maandagmorgen om 8.30 uur is de 49-jarige klusjesman Mehmet op weg naar een afspraak op de stoep van de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen. Op de Nijmeegse vader van drie kinderen zijn vijf schoten afgevuurd, hij overleefde aanslag niet.



Na de liquidatie zijn de daders weggereden in een witte Volkswagen Transporter. Die werd later verlaten aangetroffen in de Alex Willemsstraat in Winssen. De politie roept nu de hulp in van automobilisten met camera’s in hun auto. Tesla-rijders worden specifiek aangesproken omdat dit soort auto’s standaard zijn uitgerust met een zogenoemde dashcam.



Ook inwoners van Beuningen met een bewakingscamera aan of in huis wordt gevraagd de beelden van afgelopen maandag tussen 7.30 uur en 9.00 uur nog eens goed te bekijken.