Kunstproject voor senioren in Beuningen: ‘We leiden geen kunstenaars op, het gaat om het sociale contact’

Joey speelt in de (halve) finale van de Esports Benelux League: ‘Het wordt moeilijk, maar ons doel is al behaald’

BEUNINGEN - Hij was eigenlijk even gestopt met wedstrijdgamen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nu staat Joey Laan (22) uit Beuningen zaterdag in de (halve) finale van de Esports Benelux League in Amsterdam. Met zijn team The Jokers. Ze spelen het spel Rainbow Six Siege.

7 augustus