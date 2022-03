Leegstaand wokrestaurant in Ewijk afgebrand, asbest vrijgekomen

Update & videoEWIJK - Het voormalige wokrestaurant Fong Shou aan de Van Heemstraweg in Ewijk is afgelopen nacht volledig uitgebrand. Bij de brand is asbest vrijgekomen en op naastgelegen percelen terechtgekomen.

Het perceel waar het eens goed genieten was van de mooiste Aziatische gerechten, gold al jaren als rotte plek. Afgelopen nacht heeft een fikse brand het voormalige wokrestaurant aan de Van Heemstraweg volledig weggevaagd. Van meterrs ver is de penetrante brandlucht al te ruikenDe zwartgeblakerde leeuwen die klanten n De brand werd rond 01.45 uur ontdekt door een passant die met zijn auto over de Van Heemstraweg reed. Rond 02.00 uur bleek het vuur dusdanig om zich heen te grijpen dat is opgeschaald. Daarop zijn korpsen uit Druten, Nijmegen en Wijchen ingeschakeld.

Volledig scherm Het voormalig wokrestaurant aan de Van Heemstraweg in Ewijk is vanaacht compleet verwoest door brand. © DG

Bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en andere betrokken instanties was al snel bekend dat het pand al enige tijd leeg stond, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Daarop is besloten het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. Rond 05.00 uur was de brand volledig onder controle, vanaf dat moment zijn de brandweerlieden verder gegaan met nablussen. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.”

Volledig scherm Een oranje lint waarschuwt voor mogelijke asbestdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand aan de Van Heemstraweg. © DG

Van Heemstraweg open

Na de brand is de Van Heemstraweg enige tijd afgesloten geweest, volgens de woordvoerder is de belangrijke verbindingsweg inmiddels weer open.

Al snel werd duidelijk dat bij de brand asbestdeeltjes vrijkwamen die zich verspreidden over belendende percelen. Bij vier adressen in de directe omgeving van het voormalige wokrestaurant is daarom aangebeld, zegt de woordvoerder. ,,Om bewoners te informeren over de gevolgen van de brand en het vrijkomen van de asbestdeeltjes. Op een van de adressen was niemand thuis.”

Risico's gering

Inmiddels is door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een brief opgesteld met informatie over de eventuele risico's van de vrijgekomen asbestdeeltjes, de opruimwerkzaamheden en wat te doen als mensen zelf nog deeltjes aantreffen. Die brief wordt vanochtend verspreid op betrokken adressen. De woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat de gezondheidsrisico's gering zijn.

Een gespecialiseerd bedrijf is deze ochtend begonnen met het opruimen van de asbestdeeltjes. Het Team Brandonderzoek bekijkt volgens de woordvoerder of er onderzoeksmogelijkheden zijn om de oorzaak van de brand te achterhalen. ,,Maar omdat het pand gecontroleerd is uitgebrand, is het de vraag of dat iets oplevert. De politie heeft de omgeving ook niet aangemerkt als plaats incident.”

Vaker brand

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het ‘Witte Huis’, zoals het voormalige restaurant ook wel wordt genoemd. Vorig jaar juni was er ook al brand in het omstreden pand.

Buurtbewoners ervaren overlast van het pand, waar twee jaar geleden ook een hennepkwekerij werd aangetroffen. De eigenaar van het voormalige restaurant wil op de plek woningen bouwen.

Volledig scherm Het pand werd eerder op last van de burgemeester van Beuningen gesloten. © Eveline van Elk