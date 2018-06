Leerlingen vallen in Weurt van 'gevaarlijke' schooltrap: 'Ik houd m'n hart soms vast'

De afgelopen jaren is er een multifunctionele accommodatie met basisschool gebouwd aan de Kapittelweg in Weurt. De leerlingen krijgen nu zo’n twee jaar les in dit nieuwe gebouw.



De lokalen voor de groepen 3 tot en met 8 zitten op de eerste verdieping. De jongens en meiden moeten een van de twee trappen op om naar hun lokaal te gaan. ,,Ik houd mijn hart soms vast. Het is geen prettige trap. Er zijn al verschillende ongelukjes gebeurd. Gelukkig liep het tot nu toe steeds met een sisser af”, zegt Petra Veltman, sinds dit schooljaar directeur van de school.