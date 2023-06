Lekker weer in Beuningen vandaag

Snow (16) overwon kanker en gaat nu voor passie: ‘Als ik ga doen wat ik leuk vind, werk ik geen dag in mijn leven’

Hij vocht het afgelopen jaar tegen lymfeklierkanker en had één grote wens: zijn eigen striptekeningen verkopen aan andere liefhebbers in Nijmegen. Nu is Snow Dinkelman (16) uit Lent bijna genezen en gaat het écht gebeuren. „Ik heb er zin in.”