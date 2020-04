Lichaam gevonden in Waal bij Ewijk; politie doet onderzoek

Dijken in Maas en Waal gaan niet op slot in het weekend

10 april WEURT/DREUMEL - In tegenstelling tot een groot deel het Gelderse rivierengebied, gaan de dijken in Maas en Waal in het paasweekend niet op slot. Vorig weekend kwamen wandelaars in de verdrukking op smalle dijkwegen door massaal toerende motoren.