Longboarder Maurice skate van Nederland naar Zwitserland: 'Ontiegelijk zwaar'

Opnieuw uitstel oplevering appartemen­ten Winssen

30 juli WINSSEN - De oplevering van de studio's en appartementen in het voormalig verzorgingshuis Overmars in Winssen is voor de tweede keer uitgesteld. In eerste instantie zouden de eerste bewoners in april van dit jaar hun intrek in de nieuwe appartementen nemen. Dat werd na de zomer. Maar nu is de datum weer verschoven, naar 15 december 2018.