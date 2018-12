Lugubere vondst in droogstaande uiterwaarden bij Weurt

De politie heeft de botten vanmorgen bij de vinder in Weurt opgehaald. Een woordvoerder spreekt van ‘meerdere botten’, maar wil niet bevestigen welke lichaamsdelen het precies betreft, en of er inderdaad sprake is van kledingresten. De botten liggen nu bij het centrum Forensische Opsporing in Elst, waar bekeken wordt of ze van een mens afkomstig zijn.



Het is niet duidelijk wie de vinder is. Weurternaar Joep Koene kwam de man dinsdagmorgen zoekend tegen op het Waalstrand. Hij vertelde dat hij maandag al een deel van een bekken en twee voetdelen had gevonden. ,,Werkelijk op dat moment vond hij nog een ‘heupbeen’”, aldus Koene.