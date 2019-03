Man (34) uit Ewijk krijgt forse straf voor rijden onder invloed coke en GHB

EWIJK/ARNHEM - Agenten waarschuwden hem nog: ga niet met drugs op autorijden. Toch stapte een 34-jarige man uit Ewijk onder invloed van cocaïne en GHB in zijn auto en was hij even later bij dezelfde agenten de klos. Dat kost hem zijn rijbewijs; later dit jaar mag hij pogen dat opnieuw te halen, als hij althans geschikt wordt geacht daar weer aan te beginnen.

De Arnhemse politierechter veroordeelde de Ewijkenaar gisteren niet alleen tot vijftien maanden rij-ontzegging - waarvan acht maanden voorwaardelijk - maar ook tot een taakstraf van zeventig uur. Omdat hij in 2015 al eens voor hetzelfde misdrijf was bestraft, kreeg hij in het kader van de ‘Recidiveregeling alcohol en drugs’ er een tweede strafpunt in zijn dossier bij. Dat heeft tot gevolg dat hij zijn rijbewijs definitief kwijt is en opnieuw rijlessen moet nemen om het theorie- en praktijkexamen te doen. Daarmee moet gewacht worden totdat de periode van rijontzegging is afgelopen en de geschiktheidstest is afgenomen.

Taxi aangeraden

De verdachte had op 18 september een date in Arnhem die om onbekende redenen plotseling werd beëindigd. Op weg naar zijn auto werd hij door agenten gesignaleerd die hem aanraadden om met de taxi naar huis te gaan. Dat advies sloeg de man echter in de wind. Nadat hij even later door deze zelfde agenten was aangehouden, werd hem op het politiebureau een bloedproef afgenomen. Het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) constateerde 40 microgram cocaïne per liter bloed, terwijl 10 microgram de toegestane grenswaarde is. Ook werd 28 microgram van de uitgaansdrug GHB aangetroffen terwijl slechts 5 microgram de maximum toegestane hoeveelheid is, ingeval er een tweede drug in het spel is.

Quote Ik neem geen goede beslissin­gen onder invloed van drugs, dan kan ik mezelf niet vertrouwen Ewijkse drugsbestuurder „Ik neem geen goede beslissingen onder invloed van drugs”, gaf de man toe. „Ik kan mezelf dan niet vertrouwen.” Dat zijn ‘recreatieve drugsgebruik’ uit de hand was gelopen, wijdt hij onder andere aan zijn drukke baan als manager van drie horecagelegenheden. „Ik heb me na mijn aanhouding meteen voor een afkicktherapie aangemeld, en met succes afgerond.”

Om de verleiding te blijven weerstaan bezoekt hij wekelijks meetings van de NA (Narcotics Anonymous). Zijn werk is minder stressvol doordat hij nu nog voor slechts één restaurant verantwoordelijkheid draagt. „Er is meer evenwicht tussen werk en privé”, verklaarde hij. „Ik leef nu gelukkiger.”

Op de fiets

Hoewel de rechter deze positieve ontwikkelingen waardeerde, vond ze ook dat bij zo’n hoeveelheid drugs ook een forse straf hoorde. Op haar vraag of hij de auto van de zaak kon missen, antwoordde hij eerlijk dat hij dan wel andere oplossingen zou zoeken. „Met het openbaar vervoer naar het werk en bij calamiteiten spring ik op de fiets.”

Schuldgevoel