Man in Beuningen wordt bekogeld met sneeuwballen en krijgt klappen

VIDEO Schaatsen, het kan op de Hatertse en Overasselt­se Vennen!

22 januari ALVERNA / OVERASSELT - Terwijl her en der in de regio mensen dubben over het al dan niet aanleggen van een schaatsbaan, of wachten tot het ijs dik genoeg is, doet de natuur gewoon wat ze wil. En dus konden de echte diehards vanmorgen al schaatsen op de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Alverna. Het is steevast een van de plekken in deze contreien waar het eerst de ijzers onder kunnen worden gebonden.