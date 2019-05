Man uit Renkum op speed pedelec overlijdt na botsing met fietser in Beuningen

Bij het ongeval van dinsdag kwam de man op zijn speed pedelec in botsing met een 53-jarige fietser uit Beuningen. Hoe het met deze persoon gaat, is onduidelijk. Het slachtoffer droeg een helm en zijn voertuig was verzekerd. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en roept getuigen die meer informatie hebben op zich te melden.



De politie had tijdelijk de weg afgesloten om sporenonderzoek te verrichten.



De Fietsersbond uitte eerder al zorgen over de speed pedelec. De bond vindt dat het voertuig niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. Sinds 2017 is die regel ook van kracht gegaan en zijn ze alleen nog welkom op bromfietspaden, die meestal buiten de bebouwde kom zijn.