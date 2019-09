Massale kap in Beuningen: 541 bomen gaan om

Op veertien locaties in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt kapt de gemeente tot aan het eind van dit jaar 541 bomen. Het gaat vooral om populieren en elzen. Voor deze kap zijn volgens de gemeentewoordvoerder verschillende redenen: onder meer de slechte conditie van de bomen en schades.



In alle straten, behalve in de Beuningse Waardhuizerstraat, komen bomen weer terug. Het zijn er wel een stuk minder, namelijk 305. 'Zo geven we de bomen meer onder- en bovengrondse ruimte zodat ze ook volledig kunnen uitgroeien', schrijft de zegsman in een reactie.