‘Massazitting’ tegen uitzettingen vakantiepark Groene Heuvels

Oud-burgemees­ter staat cadeau af om opgeblazen erebord in Beuningen te vervangen

13 februari BEUNINGEN / RHEDEN - Een bord dat voormalig politicus Henk Oerlemans in december 2017 plaatste op de geluidswal in Beuningen voor vertrekkend burgemeester Carol van Eert is in ere hersteld. Het bord dat herinnert aan de jaren dat Van Eert - van 2012 tot 2018 - burgemeester was in Beuningen werd kort voor de jaarwisseling met vuurwerk opgeblazen. Een nieuw bord staat nu in de plaats van het vernielde exemplaar.