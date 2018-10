Matrixborden boven A50 in storing door brand, lange file bij Ewijk

Beuningse Bob de Bot is volgens publiek beste innovatie

27 september BEUNINGEN – Het Beuningse bedrijf weMaron won woensdagavond met de telefoonapp Bob de Bot de ‘MKB Innovatie Top 100 publieksprijs’. Niet alleen het publiek was enthousiast over de nieuwe app, die eenzame mensen uit hun isolement moet halen, ook de vakjury. In de top 100 van meest vernieuwende producten of diensten, eindigde Bob de Bot op plaats 97.